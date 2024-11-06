專家：特朗普或再奉行孤立主義　中國擴影響力

特朗普周三（6日）自行宣布勝出美國總統選舉，專家預料特朗普將發表更多針對中國的激烈言論，並大幅加徵關稅。分析認為，特朗普將重新讓美國奉行孤立主義外交政策，令中國有空間擴大其全球影響力。

卡內基國際和平基金會資深研究員趙通認為，雖然特朗普當選並非中國所希望的結果，但也並非完全出乎意料。中國領導層很可能會努力與特朗普保持表面上親切的關係，同時加強投射力量。不過，中國尤其警惕貿易戰可能復甦，特別是中國目前面臨重大的內部經濟挑戰。中國預期特朗普會加速兩國技術與供應鏈脫鈎，可能威脅中國的經濟成長，並間接影響社會與政治穩定。作為回應，中國可能加強推動技術和經濟自給自足，加強與俄羅斯等國家的經濟聯繫。

香港大學當代中國與世界研究中心研究員黃裕舜展望，北京很可能會與華盛頓擬定一份明確的利益取捨清單，希望轉移特朗普注意力，從而集中發展經濟。基於特朗普務實、孤立、反全球和反多邊外交政策，中國很可能趁機加強與全球南方、歐洲和東北亞國家聯繫。上海國際關係學者沈丁立則認為，特朗普未來給予台灣的支持力度，不太可能比得上美國現任總統拜登。