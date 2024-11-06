10州就墮胎權公投　料特朗普不推全國禁令

美國大選周二（5日）投票，10州同時公投是否保障女性墮胎權利。初步推算結果顯示，其中6州通過保障墮胎權，1州反對，其餘3州結果暫未揭曉。分析預計，率先宣布勝選的特朗普，明年就任總統後將按照競選承諾不推動全國墮胎禁令，交由各州自行決定。

亞利桑那州、密蘇里州、內華達州、科羅拉多州、紐約和馬里蘭州通過把保障墮胎權寫入州憲法。佛羅里達州未能通過公投，而蒙大拿州、南達科他州和內布拉斯加州結果未知。各州公投條文各有不同，例如亞利桑那州目前禁止女性懷孕15周後墮胎，公投後將保障女性墮胎權利至胎兒存活為止，一般認為約為懷孕23至24周。馬里蘭州目前允許墮胎，公投後將修改州憲法，明文保障生育自由權利。

自從美國最高法院兩年前推翻保障墮胎權的「羅訴韋德案」後，美國已有21個州加強限制墮胎。特朗普競選團全國新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）日前表明，特朗普一直支持各州自行決定墮胎問題，當他重返白宮時不會簽署聯邦禁令。但許多生育權擁護者認為特朗普立場反覆，憂慮他上任總統後仍會嘗試實施全國墮胎禁令。