學者：特朗普面臨眾多挑戰　缺乏能力勝任總統

美國前總統特朗普勝選將再度入主白宮，不少人對他上任後將面臨的挑戰和美國的未來感到好奇和擔憂。東網周三（6日）再度邀請香港中文大學全球政治經濟社會科學碩士課程主任裴弼革教授（Peter Beattie）分享選後看法。

裴弼革認為特朗普上台後將面臨重重挑戰，首先大多數美國國民不喜歡特朗普，其中很大部分是民主黨黨派，會試圖阻礙特朗普的議程順利執行；其次，特朗普曾聲稱當選後將立即結束俄烏戰事，裴弼革形容特朗普高估自身交涉能力，指由於俄羅斯現時在戰場上處於強勢地位，若烏克蘭、北約及美國不在戰事中作出重大讓步協議，俄羅斯總統普京不可能接受停戰，而美國外交精英團體「The Blob」亦將強烈反對讓步，特朗普同時曾聲稱將結束以巴戰事，惟裴弼革指特朗普只表現出對以色列政府的完全忠誠，難以想象對方會迫使以色列總理內塔尼亞胡結束屠殺。

裴弼革又表示，若特朗普真的執行關稅計劃，將激怒被迫支付更高價格的消費者，而計劃能否重振美國製造業亦成疑問，裴弼革指特朗普上次執政期間也承諾將重振美國製造業，可惜收效甚微，製造業建設在總統拜登執政下才開始起飛。他認為根本問題在於，儘管特朗普反對兩黨新自由主義共識，提出的解決方案卻是新自由主義，即尋求通過重塑市場以達到預期結果，如提高進口價格應該可以激勵企業將生產轉移到美國。裴弼革指美國是高成本經濟體，尋租將推高生活和經商成本，因此若不展開根本性變革性改革，調整激勵措施不太可能產生太大效果。他稱特朗普喜歡表現得特立獨行，但缺乏頭腦和勇氣去執行剝奪強大資本家目前所享利益的變革性改革，或進行新政式支出建設基礎設施，以降低企業成本並提高效率。

裴弼革稱，特朗普自幼就被培養成一名商人，在房地產業務交易方面相當出色，更在「知識產權」上展現出天賦，他長期在國家媒體上展開的自我營銷就是一次非常成功的品牌形象塑造，他的名字通過媒體被廣為人知，並與財富和魅力聯繫在一起，為自己謀取利益，甚至當選總統，裴弼革形容特朗普是有史以來最善於利用知識產權發賦予的壟斷權力的人士之一。裴弼革引述法國哲學家伏爾泰稱，書籍不能教育現任領導人，商業浪潮使他們忘形，沒有時間閱讀，而特朗普便是如此，不讀書且商業浪潮總是令他着迷，透過在這方面取得成功，使他學會閒聊、談判和打法律戰。裴弼革形容，特朗普只是商人扮演政治家角色的縮影，缺乏能力勝任總統。因此，當特朗普當選總統，並面對政府機構工作人員大多認為他令人憎惡和令人尷尬，他所掌握的技能被證明毫無用處，以致屈服於深層政府的壓力。

另一方面，對於部分選民擔憂特朗普上任後不久將實施2025計劃（重塑美國聯邦政府，鞏固總統行政權力），裴弼革對特朗普一再聲稱2025計劃並非其議程，且不同意其中許多內容的說法表示懷疑，他認為可能是計劃內容不少社會大眾歡迎，特朗普為贏得選舉而撒謊。裴弼革同意部分選民認為2025計劃將是美國邁向獨裁的危險一步，但他認為美國目前已經是寡頭政治，而非民主國家，富人觀點對政府政策影響很大，而非富人的絕大多數觀點影響則微乎其微。此外，前總統喬治·布殊政府很大程度上確立「統一行政」理論，賦予總統比憲法草擬者設想的更大權力，美國政府經常違反憲法，第四修正案亦已經成為一紙空文。他形容，2025計劃只是朝着同樣專制的方向再邁出一大步，而非對既定規範的急劇突破。若2025計劃得以實施，特朗普將將享有更多不受限制的權力，對付其敵人並實施偏愛的政策，財富和收入不平等將繼續惡化，少數族裔的權利和自由也將進一步減少。