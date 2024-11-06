學者：賀錦麗落敗大選　民主黨或再提「通俄門」陰謀

美國前總統特朗普將再度入主白宮，除上任後面臨的挑戰，香港中文大學全球政治經濟社會科學碩士課程主任裴弼革教授（Peter Beattie）還向東網分享其他看法。

裴弼革指出，選前民調顯示經濟是今次選舉中最重要議題，而這一議題自2008年以來的每次總統選舉都是首要問題。民主黨派人士指出，經濟指標積極，包括2022年以來調整通貨膨脹後的平均收入增加、失業率相對較低、去年以來通貨膨脹率大幅下降且股市蓬勃發展。而裴弼革稱這幅美好圖景存在許多問題，令人想起美國小說家馬克吐溫關於3種逐漸惡化的謊言名言，即「謊言、該死的謊言和統計數據」裴弼革稱，平均收入受到富人收入影響，是個糟糕的衡量標準。自總統拜登上任以來，經過通貨膨脹調整的每周收入中位數略有下降，能更好地了解典型美國人的收入；失業率低於經合組織平均水平，但在過去兩年有所上升；通貨膨脹率有所下降，卻僅僅意味價格上漲速度放緩，而非回到疫情前水平。此外，前年食品和能源通貨膨脹達到1979年以來最高水準，雖然民眾能延遲購買電子產品等非必需品，但不能延遲購買食品和能源，使得這些領域的通貨膨脹比整體消費者物價指數的影響更大。而股市繁榮更在很大程度上無關緊要，因為只有最富裕的一成美國人擁有超過九成股票。

裴弼革引述大選前民調顯示，約三分之二至四分之三美國人認為，國家正走在錯誤的道路上。儘管民主黨派人士或能提出使經濟轉好的短期措施，但長期趨勢仍在朝負面方向發展，最重要是財富和收入不平等繼續加劇，而社會上自殺、過量吸毒和酒精性肝病等死亡個案一直增加。裴弼革指，拜登上任之初曾被吹捧為「新羅斯福（美國前總統）」，但其刺激經濟政策過於保守，在改善美國勞工階級生活方面並不足夠，故非富人的糟糕經濟狀況可能是今次選舉中最重要的決定性因素。裴弼革又指，選舉中亦存在許多「必要但不充分」的因素，如拜登政府支持以色列在巴勒斯坦實施的種族滅絕行為，民主黨領導層多年來一直試圖以邪惡程度低於共和黨的論點，以獲取強大自由派和左派的支持。

對於賀錦麗及民主黨將會有何舉動時，裴弼革猜測民主黨派可能重提「通俄門」陰謀論，聲稱賀錦麗落敗並非自身失誤，而是因為受到俄羅斯干預，並再次試圖彈劾特朗普並趕對方下台。裴弼革形容相關陰謀論說法荒謬，並引述學術研究《網絡宣傳》指，俄羅斯在美國2016年總統大選中的宣傳工作杯水車薪，所產生的影響更是微乎其微，但對於那些只觀看美國自由派大眾媒體的人而言，這種荒謬言論似乎非常可信；而對於民主黨領導階層而言，將自身失敗歸咎與俄羅斯、中國或伊朗是一種為自己開脫的便捷方式，同時允許他們保持對金主友好的政策不變。