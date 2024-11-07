【東方日報世界視線】歐盟新政府轉向　與俄中關係惡化

正當歐洲民意轉向，不僅大國如德國、法國等選舉出現反戰反歐盟擴張的政黨，使歐盟現時的執政聯盟飽受壓力，就連反俄反中最出力的小國立陶宛，剛剛大選便政治轉向，從支持台灣以敵對中國轉為重建與中國關係。只是，歐盟和歐洲議會仍然被親美派系壟斷，反戰反歐的政治潮流還未通過選舉衝擊它們，反而借早段時期選出的議會，一方面公開否定台灣為中國領土，公然與中國對抗。另方面議會選出的歐盟行政機構的委員會，由萊恩以降，都是以仇俄仇中的政客為主，與俄與中的關係只會進一步惡化。

歐盟主席萊恩委託芬蘭前總統撰寫的特別報告剛剛發表，報告確認歐盟面對新的重大挑戰，包括瘟疫、氣候變化和俄羅斯，因而要動員公民與軍事的應急準備以應對。但主調是歐盟各國團結，團結在共同的安全，團結於由共同價值產生的基礎。以價值取向，而不是歐洲傳統的現實政治主義（Realpolitik），也因此對瘟疫、氣候變化的挑戰實際上置於俄羅斯挑戰之後。歐盟的重新準備便主要是軍事方面，增加國防支出，擴展軍工能力，各成員國加強軍事國防合作。

報告強調歐盟的安全挑戰超越個別成員國應付的能力，因而需要團結，堅持集體合作。綜觀報告，主調是歐盟的動員令，一是提升國防軍事力量；另一是加強歐盟國防力量的中央集權，排除各自為政的鬆散聯盟。而動員令的對象是俄羅斯的挑戰，不僅因烏克蘭戰爭俄方的威逼，而是歐盟要守衞歐洲價值觀念對抗俄羅斯等異己者，後者也當然包括中國以至伊斯蘭教，此中有濃厚中世紀基督教十字軍東征前的政治思想和宗教信仰。事實上，歐盟與北約東擴也是帶來基督教的西歐教會之東擴，烏克蘭禁制東正教便是一例。

萊恩的政策是全面親美，她在歐洲議會便被質問是否服務美國，她當政只會不顧一切地推行仇俄仇中政策。例如她的外交專員卡拉斯，這位愛沙尼亞前總理，素以反俄反中見稱，上任便強調中國是歐盟的系統性對手，她要維護歐洲價值對抗中國。貿易專員塞夫措維奇則主張對華貿易戰。在國防軍事經濟針對俄羅斯之後，中國變成萊恩政府的最大敵人。中歐關係便不可能在歐盟委員會層次有改善機會，反而會更比現時惡化。

研究院院長 陳文鴻