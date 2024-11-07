特朗普贏第5個搖擺州　選舉人票增至295張　賀錦麗226張

美國大選當地周二（5日）完成投票，共和黨的特朗普周三（6日）取得的選舉人票超過當選總統門檻，篤定再次入主白宮。部分州份點票工作繼續，美媒持續更新特朗普和其對手賀錦麗所得的選舉人票數量推算。

根據規定50州及哥倫比亞特區合共有538張選舉人票，取得270張的總統候選人即當選。總統選舉初步結果推算如下：（括號內標示該州選舉人票數量）

【特朗普】選舉人票總數：295張

印第安納州（11）、肯塔基州（8）、西維珍尼亞州（4）、密西西比州（6）、阿拉巴馬州（9）、奧克拉荷馬州（7）、田納西州（11）、佛羅里達州（30）、南卡羅萊納州（9）、阿肯色州（6）、懷明俄州（3）、路易斯安那州（8）、南達科他州（3）、北達科他州（3）、內布拉斯加州（4*）、俄亥俄州（17）、德薩斯州（40）、密蘇里州（10）、蒙大那州（4）、猶他州（6）、堪薩斯州（6）、艾奧瓦州（6）、愛達荷州（4）、北卡羅萊納州（16，搖擺州）、喬治亞州（16，搖擺州）、緬因州（1**）、賓夕凡尼亞州（19，搖擺州）、威斯康辛州（10張，搖擺州）、密歇根州（15，搖擺州）、阿拉斯加州（3）

【賀錦麗】選舉人票總數：226張

佛蒙特州（3）、馬里蘭州（10）、康涅狄格州（7）、麻省（11）、羅德島州（4）、新澤西州（14）、特拉華州（3）、伊利諾伊州（19）、紐約州（28）、科羅拉多州（10）、哥倫比亞特區（3）、緬因州（3**）、華盛頓州（12）、加州（54）、俄勒岡州（8）、新墨西哥州（5）、維珍尼亞州（13）、夏威夷州（4）、內布拉斯加州（1*）、新罕布什爾州（4）、明尼蘇達州（10）

*內布拉斯加州共有5張選舉人票，按全州及地區投票結果分配。

**緬因州共有4張選舉人票，按全州及地區投票結果分配。