助重返白宮　馬斯克現蹤特朗普全家福

特朗普勝出美國總統選舉後，其家人周三（6日）在社交網「X」發布一張「全家福」，當中除了特朗普的家人外，更有自稱「瞓身」支持特朗普的富豪馬斯克及其子，足見馬斯克的重要程度。分析認為，馬斯克在特朗普重返白宮之路上功不可沒，除了傳統上出資支持外，更把一個主要公共平台變成特朗普競選宣傳平台，以非傳統的選民基礎為目標，創造出一種新的媒體和競選武器混合體。

在特朗普競選期間，馬斯克透過美國政治行動委員會為特朗普部分競選活動提供資金，並參與對方的競選演講和網上市民大會。馬斯克更使用自己在2022年以440億美元（約3,432億港元）收購、前身為Twitter的「X」為特朗普助選，包括在投票日投放支持特朗普的廣告。數據顯示，今年截至11月1日，傾向共和黨的廣告商佔X總廣告收入的60%。特朗普競選團隊是最大的單一廣告商，支付100萬美元（約780萬港元）廣告費用。

社交媒體專家納瓦拉（Matt Navarra）認為，X成為特朗普陣營的擴音器，大選暴露傳統媒體的致命弱點，社交媒體的影響力如野火燎原，塑造敍事速度快過傳統媒體做事實核查（Fact-Check）反擊。社交媒體平台針對用戶的演算法已成為政治影響力前線，而傳統媒體堅持的客觀標準實際很少受眾會關注。阿拉巴馬大學社交媒體副教授馬多克斯（Jess Maddox）則形容，馬斯克和特朗普代表右翼政治和科技產業的融合達到新境界。