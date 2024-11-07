選前形勢誤顯焦灼　或因民調方式太「左」

美國共和黨的特朗普在總統選舉開票期間一直領先，但直至周二（5日）投票日前，多間民調機構仍預測這是美國近代最焦灼的一次選舉，甚至看好民主黨總統候選人賀錦麗的贏面。英媒分析認為，民調機構採樣方式過於迎合民主黨選民的口味，導致低估特朗普選民基礎。

報道指，儘管一眾民調機構今屆選舉合共花5億美元（約39億港元）調查美國民意，卻連續第三次低估總統當選人的支持率。英國民調機構YouGov首席分析員里弗斯（Douglas Rivers）認為，問題在於民調機構在2016年、2020年以至今年都太自由派。雖然機構於2020年後曾嘗試糾正民調的比重，以更好反映特朗普的支持基礎，但顯然沒有成功。

英國民調機構JL Partners共同始創人約翰遜（James Johnson）認為，很多機構使用單一方式採樣，例如僅通過電話或互聯網，導致低估特朗普在低政治傾向和工人階級選民中的支持率。約翰遜稱，藍領工人生活忙碌而緊張，不會有閑暇回答民調。年長、自由派女性更願意在電話上長時間聊天，而填寫網上問卷的人更可能是年輕人，他們更大機會是民主黨支持者。