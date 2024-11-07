特朗普再任總統　多位前朝親信或入閣

美國共和黨特朗普周三（6日）篤定明年再次出任美國總統，閣僚任命備受關注。美媒引述消息人士透露，特朗普可能會在數天內公布部分關鍵職位的人選。報道預計，他將重新起用多位熟面孔，包括上個總統任期的親信，例如前國家安全顧問奧布賴恩、前國務卿蓬佩奧、眾議院前議長麥卡錫等。

知情人士披露，多個職位的潛在競爭者周二（5日）紛紛更改行程，留守佛羅里達州棕櫚灘參加特朗普的勝利集會，部分人更開始與特朗普核心圈子的成員接觸，希望博取好感。儘管特朗普最近數周尚未正式討論任命人選，他近日在私下對話已表明，希望獎勵過去兩年競選總統期間，一直支持自己的親信。

報道估計，國務卿一職有可能由奧布賴恩出任。特朗普在任總統時曾3度更換國家安全顧問，而奧布賴恩是當中唯一一位沒有與特朗普交惡。他在黨內被視為北約和烏克蘭的大力支持者，將會在布魯塞爾和基輔受到歡迎。佛羅里達州參議員魯比奧也是國務卿的熱門人選，他在對中國、古巴和伊朗等外交政策問題上持強硬立場，獲部分民主黨人支持。

蓬佩奧是國防部長的熱門人選，他是西點軍校畢業生，曾任眾議員、中央情報局局長和國務卿，更是制定國家安全政策的固定成員，國防事務經驗充足，更重要的是他一直對特朗普表現忠誠。

前貿易代表萊蒂澤則有機會出任財政部長或商務部長，他在特朗普任內長時間擔任貿易代表，幫助推動貿易戰。在特朗普誓言要向外國商品徵收更多關稅時，萊蒂澤將是最高經濟職位的有力競爭者。

白宮幕僚長一職可能由麥卡錫出任。特朗普首屆總統任期的4位幕僚長最終都不歡而散，令特朗普更想選出一位他既信任，又能協助有效執行立法和監管議程的人。麥卡錫善於政治游說，與特朗普關係密切，更曾出任眾議院議長和多數黨領袖，充當行政和立法部門之間的中間人，過往已被認為是潛在幕僚長人選。