陸克文急刪關於特朗普言論　免被誤解

特朗普周三（6日）當選美國總統後，澳洲駐美國大使、該國前總理陸克文刪除過去在個人社交帳戶及網站發表關於特朗普的言論，稱它們並不代表澳洲政府立場。

陸克文去年出任駐美大使前，曾任美國智庫亞洲協會主席，而他刪除的言論包括在2020年形容特朗普是史上最具破壞性的總統。他的個人網站發聲明指，出於尊重美國總統辦公室，以及特朗普當選，陸克文已刪除個人社交帳戶和網站上的相關言論，希望消除此類言論被誤解為反映他作為大使的立場，進而反映澳洲政府觀點的可能性。

澳洲外長黃英賢表示，澳洲對美國的聯盟充滿信心，包括澳洲將從美國購買核動力潛艇的AUKUS協議。她曾與第一屆特朗普政府的國務卿蓬佩奧會面，AUKUS得到美國兩黨的支持，美國是澳洲的主要戰略夥伴，兩國有非常明確的戰略目標，都希望有一個穩定、和平的地區，兩黨都支持AUKUS，這是關鍵部分。黃英賢說，支持陸克文與特朗普新政府合作的能力。

同日，澳洲總理阿爾巴內塞透露已與特朗普通電話，祝賀對方當選，並討論了美澳同盟的重要性，以及在安全、AUKUS、貿易和投資方面的影響力，期待雙方合作。