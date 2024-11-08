特朗普任命競選顧問懷爾斯　出任白宮幕僚長

美國總統當選人特朗普周四（7日）公布首位重要內閣人選，決定由競選團隊聯合經理、有「冰女」之稱的懷爾斯（Susie Wiles）擔任白宮幕僚長，成為美國史上首位女性白宮幕僚長。

特朗普發聲明指，懷爾斯剛剛幫助他達成美國史上最偉大的政治勝利之一，也是他2016年和2020年成功競選的重要成員。他讚揚懷爾斯既強硬又聰明，創新且廣受尊敬與欽佩，她將繼續不懈努力實現「讓美國再次偉大」的目標。她成為美國史上首位女性白宮幕僚長，這個榮譽當之無愧，毫不懷疑她會讓美國感到驕傲。

副總統當選人萬斯在社交網「X」發文盛讚懷爾斯，指她是特朗普競選的巨大資產，將會成為白宮的巨大資產，她也是一個非常好的人，她獲選為白宮幕僚長是一個好消息。

67歲的懷爾斯甚少公開露面，特朗普周三（6日）在佛州競選總部發表勝利宣言時，曾特別感謝她，在台上召喚她上前講話，但她笑着把另一名競選聯合經理拉奇維塔（Chris LaCivita）推向講台。特朗普當時說：「蘇西（懷爾斯的名字）喜歡待在幕後。讓我向各位介紹，這位是『冰女』（ice maiden），我們都這麼叫她。她就愛待在後面，但她可不是個布景而已。我從來沒見過她這麼害羞。」