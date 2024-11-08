「冰女」懷爾斯被視為秘密武器　助特朗普贏搖擺州

獲美國總統當選人特朗普任命為白宮幕僚長的懷爾斯（Susie Wiles）有「冰女」之稱，曾被傳媒形容她是特朗普擁有的「秘密武器」，會在關鍵搖擺州的競選活動中發揮重要作用，而她在特朗普2016年大選贏得當時仍是搖擺州的佛州，功不可沒。

懷爾斯於1954年5月14日在新澤西州出生，是美式足球員兼美國傳奇體育主播帕特·薩默羅爾（Pat Summerall）的三個孩子之一。她畢業於馬里蘭大學帕克分校，1979年獲聘為時任眾議員坎普（Jack Kemp）的助理，開始選舉政治生涯，並於1980年作為競選調度員加入列根的總統競選活動。

懷爾斯是特朗普競選工程重要智囊，其溝通策略、組織能力和政治敏銳度出色，令她獲得基層的友好支持，這是選舉政治的關鍵要素。在2016年大選，懷爾斯主理特朗普的佛州競選工程，最終助他贏得當年仍是搖擺州的佛州。在特朗普委託下，懷爾斯於2018年協助共和黨籍的德桑蒂斯競選佛州州長，他當選後在勝利演說大讚懷爾斯是「行內最好」，但二人關係之後愈發緊張，德桑蒂斯於2019年解僱懷爾斯。懷爾斯曾指，為德桑蒂斯工作是職業生涯中最大的錯誤。

其後，懷爾斯繼續參與特朗普的競選工程，2020年大選在佛州擔任特朗普的競選顧問。特朗普2021年再聘請懷爾斯擔任高級顧問，出任「拯救美國政治行動委員會」的行政總裁。2023年3月，懷爾斯加入特朗普的2024年總統競選團隊，擔任聯合競選經理。