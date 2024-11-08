懷爾斯零白宮經驗　過人之處在於能控制特朗普

美國總統當選人特朗普公布的首項人事任命是白宮幕僚長，白宮幕僚長是總統的左右手，協助執行總統要達成的政治目標，以及在不同的政治與政策優先事項中取得平衡。白宮幕僚長同時是「守門人」，協助決定誰能和總統見面或談話。而特朗普揀選懷爾斯擔任此要職，她雖然是勝選功臣，但在聯邦政府沒有太多經驗。

美媒指，特朗普3次競選總統，懷爾斯都有參與競選工程，獲特朗普核心圈子內外公認為他打造了歷來最有紀律、最妥善執行的選戰。她在聯邦政府沒有太多經驗，但與特朗普關係密切，美媒形容她有一項他人少有的成就，就是令特朗普控制衝動，方法不是對他說教，而是贏得他的尊敬，讓他知道遵循她的建議時，事情會有較好結果。

特朗普在第一個總統任期出名頻繁「炒人」，包括在4年間任用了4位白宮幕僚長，幕僚長對於白宮有效運作尤其重要，其主要職責是「跟總統說他不想聽的話」。美媒透露，特朗普頻換幕僚長是因為部分人令他感到受掣肘及有意識形態衝突。對於懷爾斯出任白宮幕僚長，好處是她有能力控制特朗普，並且合作，有時又可以把事實告訴他。不過，懷爾斯的缺點是完全無白宮經驗，40年來未曾真正在華盛頓工作過。