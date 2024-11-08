澳航波音737客機引擎爆炸折返悉尼　174人安全疏散

澳洲航空一架波音737客機周五（8日）在新南威爾士省悉尼起飛後，右側引擎發生爆炸，緊急折返悉尼機場，冒出大量濃煙，機上174名乘客全部安全疏散。因應事故，悉尼機場暫停所有航班升降。

涉事航班編號QF520，由波音737-800型客機執飛，於當地周五下午12時15分在悉尼機場起飛，原定前往昆士蘭布里斯班。客機起飛後，乘客聽到巨響，並見到右側引擎爆炸。一名乘客憶述，事發時飛機剛起飛，其中一個引擎似乎已失效，機艙靜默了一段時間，感覺飛行高度並沒有上升多少，乘客開始流露出擔憂之情。約10分鐘後，機師解釋是客機在起飛時右側引擎出現問題，出於安全原因必須關閉它。

該名乘客續指，機組人員可能需讓地面人員做好準備，所以客機在悉尼南部的水域上空盤旋相當長的一段時間，之後才着陸，成功降落後乘客都歡呼。

根據飛行數據網站，客機於當地下午1時06分着陸悉尼機場，跑道範圍有大量濃煙，離遠可見。報道指，客機安全降落，但引燃了跑道附近的草坪，大批消防員在場應急，及時控制火勢，沒有影響其他區域。