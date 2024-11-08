橫掃搖擺州　特朗普取內華達州　選舉人票增至301張

美國大選當地周二（5日）結束，部分州份仍在點票，美媒當地周五（8日）凌晨推算共和黨的總統當選人特朗普取下內華達州，是他勝出的第6個關鍵搖擺州，再多6張選舉人票進帳，總票數增至301張；民主黨總統候選人賀錦麗的選舉人票則維持在226張。

至此，今屆總統選舉的7個關鍵搖擺州中，特朗普已贏得6個，餘下的亞利桑那州仍未有結果，在已點算的70%選票中，特朗普暫以52.5%得票率領先賀錦麗的46.6%。如果有11張選舉人票的亞利桑那州亦成為特朗普囊中物，即他全取所有搖擺州，選舉人票總數將達312張，是他參與3屆總統選舉中成績最好的一屆。他在2016年大選取得304張選舉人票當選，2020年只得232張敗選。

值得留意的是，除了北卡羅萊納州外，其他6個搖擺州包括喬治亞州、賓夕凡尼亞州、威斯康辛州、密歇根州、內華達州、亞利桑那州於2020年大選都是由拜登勝出。

根據規定50州及哥倫比亞特區合共有538張選舉人票，取得270張的總統候選人即當選。總統選舉初步結果推算如下：（括號內標示該州選舉人票數量）

【特朗普】選舉人票總數：301張

印第安納州（11）、肯塔基州（8）、西維珍尼亞州（4）、密西西比州（6）、阿拉巴馬州（9）、奧克拉荷馬州（7）、田納西州（11）、佛羅里達州（30）、南卡羅萊納州（9）、阿肯色州（6）、懷明俄州（3）、路易斯安那州（8）、南達科他州（3）、北達科他州（3）、內布拉斯加州（4*）、俄亥俄州（17）、德薩斯州（40）、密蘇里州（10）、蒙大那州（4）、猶他州（6）、堪薩斯州（6）、艾奧瓦州（6）、愛達荷州（4）、北卡羅萊納州（16，搖擺州）、喬治亞州（16，搖擺州）、緬因州（1**）、賓夕凡尼亞州（19，搖擺州）、威斯康辛州（10張，搖擺州）、密歇根州（15，搖擺州）、阿拉斯加州（3）、內華達州（6，搖擺州）

【賀錦麗】選舉人票總數：226張

佛蒙特州（3）、馬里蘭州（10）、康涅狄格州（7）、麻省（11）、羅德島州（4）、新澤西州（14）、特拉華州（3）、伊利諾伊州（19）、紐約州（28）、科羅拉多州（10）、哥倫比亞特區（3）、緬因州（3**）、華盛頓州（12）、加州（54）、俄勒岡州（8）、新墨西哥州（5）、維珍尼亞州（13）、夏威夷州（4）、內布拉斯加州（1*）、新罕布什爾州（4）、明尼蘇達州（10）

*內布拉斯加州共有5張選舉人票，按全州及地區投票結果分配。

**緬因州共有4張選舉人票，按全州及地區投票結果分配。