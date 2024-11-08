內塔尼亞胡擬炒更多國防高官　加蘭特斥阻談判

以色列總理內塔尼亞胡周二（5日）革除國防部長加蘭特，由外長卡茨接替，職務交接儀式周五（8日）舉行。以媒披露，加蘭特趁離任前向加薩人質的家屬踢爆內塔尼亞胡無必要地讓以軍繼續留守加薩，阻礙談判進程。有消息指，內塔尼亞胡計劃革除更多國防官員。

加蘭特周四（7日）與人質家屬會面時表明，只有內塔尼亞胡才能決定是否達成釋放人質協議，自己試圖影響總理的決定但失敗。加蘭特補充，自己今年7月已向內塔尼亞胡表明達成人質協議的時機已成熟，但二人之後一直因協議細則有衝突，國家安全總局辛貝特局長巴爾、國防軍總參謀長哈列維、以及情報機構摩薩德局長巴尼亞都同意他的看法。

加蘭特續指，自己和國防軍總參謀長哈列維原以為讓以軍繼續留守加薩有安全或外交理由，但實際上沒有，更暗示是內塔尼亞胡純粹想讓士兵留在加薩。對於戰後，加蘭特認為以色列不應統治加薩，必須建立既非哈馬斯也非以色列的管理機構，否則以方會付出沉重代價。

另外，美媒引述美國官員透露，內塔尼亞胡已向拜登政府表明不打算對以色列國防領導層進行更廣泛清洗。但美方不確定應否相信，又擔心革除加蘭特會妨礙加薩和黎巴嫩戰爭的協調，以及應對伊朗攻擊。希伯來媒體報道，內塔尼亞胡計劃解除哈列維和巴爾的職務。