美起訴3漢　涉嫌協助伊朗策劃暗殺特朗普

美國司法部周五（8日）公布起訴一名居住在伊朗首都德黑蘭的阿富汗男子，涉嫌協助革命衞隊在剛過去的美國大選期間，密謀暗殺當時的共和黨總統候選人特朗普，報復革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼於特朗普第一個總統任期時被美軍擊殺。同案另有兩名美國公民被捕，他們被指收受上述男子的報酬，協助伊朗政府在美國策劃暗殺行動。

法庭文件顯示，疑犯是51歲沙克里（Farhad Shakeri），他目前身處伊朗，仍未落網，但曾接受聯邦調查局（FBI）探員5度問話。他供稱，自己在伊朗石油產業工作，認識了一名革命衞隊高官，對方知道他曾居紐約後，要求他協助調查在美國的相關個人，二人其後在不同餐廳見面10多次。

革命衞隊原本要求沙克里在美國境內暗殺美國和以色列公民，至今年10月7日，伊朗指示沙克里專注於暗殺特朗普，並給予他7天時間制訂刺殺計劃。沙克里稱，伊朗預判特朗普會敗選，所以一旦他無法在限期內交出計劃，革命衞隊會等到大選後才執行暗殺行動。

沙克里早年移居紐約，但犯下搶劫罪入獄14年，獲釋後於2008年被遞解出境。他依靠在獄中結識的犯罪團夥網絡，為伊朗官員提供在美國的行動者進行監視和策劃暗殺，而沙克里會向這些犯罪分子支付報酬，包括同案被告里韋拉（Carlisle Rivera）和洛德霍爾特（Jonathan Loadholt）

49歲的里韋拉和36歲的洛德霍爾特在紐約落網，涉嫌協助伊朗政府監視一名來自伊朗的美國公民，其中一人是伊朗裔美國記者兼民運人士阿林賈德（Masih Alinejad）。司法部指，阿林賈德是多個刺殺陰謀的目標；阿林賈德本人亦證實自己是暗殺目標。

沙克里、里韋拉洛德霍爾特均被控僱傭謀殺罪、串謀實施僱傭謀殺罪、串謀洗錢罪，沙克里還被指控密謀向外國恐怖組織提供物質支持罪、向外國恐怖組織提供物質支持罪、密謀違反《國際緊急經濟權力法》罪，以及對伊朗政府的制裁。