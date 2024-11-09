澤連斯基與特朗普通話　馬斯克短暫參與

美國總統當選人特朗普周三（6日）與烏克蘭總統澤連斯基通電話，美媒周五（8日）披露更多詳情，澤連斯基覺得通話良好，沒有增加對特朗普再次入主白宮的疑慮，也沒有令烏克蘭覺得自己將是付出代價的一方。另外，出錢出力為特朗普助選的富豪馬斯克，亦短暫參與通話。

多名知情人士表示，特朗普在當選後不久便與澤連斯基通話，澤連斯基視之為正面信號。通話持續約25分鐘，澤連斯基祝賀特朗普當選，特朗普則承諾會支持烏克蘭，但沒有談及詳情。馬斯克亦向澤連斯基指，會繼續讓旗下的星鏈衞星支援烏克蘭。在通話中，特朗普和澤連鄞基沒有討論特朗普的快速終戰計劃或美國援烏前景等。

報道指，澤連斯基今年9月到紐約拜會特朗普時，特朗普表明不會放棄烏克蘭，但希望給外交一個機會，並指「我保證你跟我合作會開心的」。前美國駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）當時在場，他現時被視為特朗普新政府的國務卿或其他高層職位人選之一，可能會主導對烏克蘭的外交事務。自會面以來，澤連斯基的顧問與特朗普幕僚保持溝通渠道開放。特朗普周三亦說在組成外交政策團隊後，會繼續與澤連斯基對話。

有熟知烏克蘭政府評估的人士指出，基輔估計如果會有和平談判，烏方會參與，但俄羅斯可能會拒絕談判，又或者採取行動令和談注定失敗。