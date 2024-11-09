以色列與波音簽協議　購25架F15IA戰機

以色列國防部周四（7日）宣布，駐美代表團周三（6日）與波音公司簽署購買25架新型F15IA戰機協議。根據合約條款，以色列保留增購25架F15IA的權利。

波音將於2031年起交付F15IA，每年付運4至6架。F15IA增加了航程及載荷，系統將與以色列現役武器整合。採購協議總值52億美元（約406億港元），它是美國早前批准的援助計劃一部分。以色列國防部總幹事長扎米爾（Eyal Zamir）表示，F15IA的優點將使以色列空軍應對中東當前和未來挑戰時保持戰略優勢。而F15IA中隊將與較早前採購的第3個F35I隱形戰機中隊一起，標誌以色列空中力量和戰略影響力歷史性增強。

扎米爾透露，以色列自加薩戰事爆發以來，已簽署近400億美元（約3,120億港元）採購武器協議。以色列對先進武器和彈藥的迫切需求是前所未有，同時投資長期戰略能力。波音以色列公司總裁內胡什坦指出，公司與以色列的合作關係可以追溯到以色列建國之初；公司將繼續與美國和以色列政府合作，通過標準軍事採購渠道交付先進的F15IA。