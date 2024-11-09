保守派大法官或換新血　台裔何俊宇有望入局

美國傳媒周五（8日）報道，美國總統當選人特朗普正在籌組新政府，聯邦最高法院的保守派大法官托馬斯（Clarence Thomas）和阿利托（Samuel Alito）可能面對退休壓力，讓更年輕的保守派法官上位，而外界猜測其中一名大法官候選人是台裔法官何俊宇（James Ho）。

紐約大學法學教授吉勒斯（Stephen Gillers）指，托馬斯和阿利托今年已分別76歲和74歲，在特朗普當選和共和黨控制參議院下，二人會面臨在未來2年退休的壓力，讓40來歲的法官接替，他們可在位30至40年。

今年9月，紐約大學法學教授丘伊（Stephen Choi）與維珍尼亞大學（University of Virginia）法學教授古拉提（Mitu Gulati）發表針對聯邦法官工作效率和影響力的深入研究，他們指媒體討論的特朗普可能提名人選中，范戴克（Lawrence VanDyke）、何俊宇與鄧肯（Stuart Kyle Duncan）經常被提及。何俊宇在多個可能名單中頻繁出現，他也似乎刻意尋求公眾關注，自擔任聯邦法官以來已就墮胎、宗教與擁槍權等熱門的敏感議題撰寫一系列意見。

何俊宇1973年出生於台北，曾在德州大學法學院兼任教授，2018年1月成為聯邦法官，服務於第五巡迴上訴法院。他曾擔任大法官托馬斯的法律助理，是格信律師事務所（Gibson Dunn & Crutcher LLP）德州達拉斯分行合夥人，在憲法辯論上具有深厚的基礎。