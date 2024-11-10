特朗普：不會邀請黑莉及蓬佩奧加入新政府

剛勝出美國總統選舉的特朗普繼續籌組新政府，他上周六（9日）在社交網發文，表明在他上屆總統任期中出任前駐聯合國代表的黑莉及國務卿的蓬佩奧，都不會加入新政府。據悉，特朗普仍對黑莉懷有敵意，並質疑蓬佩奧的忠誠。

特朗普在貼文中寫道：「我不會邀請前大使黑莉或前國務卿蓬佩奧加入正在組建的新政府。非常享受和感謝以前和他們共事，並感謝他們為我們的國家做出的服務。」

黑莉在新罕布什爾州和南卡羅萊納州共和黨初選失利後，未有退出競選支持特朗普，因此激怒對方。儘管她最終公開支持特朗普，兩人表面上和解，但有消息人士向美媒透露，特朗普誌為黑莉在黨內初選期間對他進行攻擊，而且在特朗普認為已不合適的情況下，她仍堅持參加競選，因此對她心懷不滿。

另外，此前美媒指蓬佩奧很可能成為新任防長。但自從特朗普卸任後，他與蓬佩奧的關係有所變化。當中蓬佩奧去年在保守黨政治行動委員會一次演講中，似乎暗諷了特朗普，他呼籲共和黨選民「遠離自尊心脆弱的名人領袖」。消息指，特朗普私下質疑蓬佩奧的忠誠度，以及是否可以信任他執行議程。