傳奧斯汀促以改善加薩人道狀況　否則影響軍火供應

美國國防部長奧斯汀上周五（8日）與以色列新任國防部長卡茨進行首次電話通話，通報稱奧斯汀強調有必要改善加薩嚴峻的人道主義狀況。以媒上周六（9日）報道，奧斯汀當時發出「嚴厲」警告，要求以方通過重大舉措改善加薩平民的人道狀況，否則可能影響美國繼續向以色列提供武器裝備。

報道指，奧斯汀和美國國務卿布林肯上月中旬私下去信以色列，指加薩援助供應量出現下降，令人質疑以方是否履行不限制援助進入加薩的承諾，以及以色列使用美國武器是否符合國際法，並要求以方必須在30天內展現已作出改善。由於30天期限將至，奧斯汀上周五與卡茨通話時重提有關警告，並要求以色列保持人道援助額度，同時要承諾不在加薩戰爭傷害非戰鬥人員。

卡茨回應稱，以色列正試圖在援助問題上與各方合作，同時指摘哈馬斯不斷竊取人道援助物資並以高價出售，而以色列希望確保援助物能送到民眾手中，為此正與阿拉伯國家合作。報道指，以色列相信美國政府就算即將卸任，仍打算有關問題上「全力」施壓以方，可能導致兩國在軍火供應問題上發生直接爭端。