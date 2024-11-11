與普京通電話　特朗普促勿令俄烏戰事升級

美國《華盛頓郵報》周日（10日）引述消息人士報道，再度美國總統當選人特朗普，上周四（7日）與俄羅斯總統普京通電話，討論俄烏戰事，要求普京不要令戰事升級，又提醒他美國在歐洲有大量駐軍。

報道指，2人討論如何令歐洲大陸達致最終和平的目的及願意就俄烏戰事結束作跟進會談。特朗普曾私人暗示讓俄方保留部分佔領的烏克蘭領土作為停火協議內容，據指對話中特朗普向普京簡單提及過領土問題。特朗普競選時揚言若當選，會一日之內結束戰事的方案，但沒有解釋如何做得到。

另外，美國總統拜登與再度當選的特朗普周三（13日）在白宮會面，國家安全顧問沙利文接受電視訪問，表示拜登將要求特朗普不要放棄烏克蘭，否則會令歐洲更加不穩定，白宮亦會在特朗普明年一月宣誓就任總統前，將國會通過援助烏克蘭的剩餘60億美元（約468億港元）資金，全數用於烏克蘭，目標是令烏克蘭在戰場上，以及最終在談判桌上都處於最強的位置。

而沙利文預期在結束加薩和黎巴嫩南部的戰鬥，以及釋放以色列人質方面會取得進展，指以色列政府亦希望達成一份令人質重返家園的協議。