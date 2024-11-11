菲擬採購美中導系統　持續訓練懾華

美國今年4月以聯合軍演為由，首次在菲律賓部署堤豐中程陸基導彈系統後遲遲未撤走，形成威懾中國之效。菲律賓國防官員周日（10日）更披露，菲軍持續使用該系統進行訓練，並正計劃向美國採購。中方早前譴責堤豐的部署為挑釁和破壞穩定。

菲律賓國防部長特奧多羅周日向英國傳媒證實，菲方計劃取得中程導彈能力，不會放棄未來在領土上取得該類能力的權利。菲律賓武裝部隊發言人帕迪利亞（Francel Margareth Padilla）確認，菲軍持續使用堤豐發射器訓練，包括演練機動性，正考慮嘗試採購該系統。

堤豐適用於菲方從印度採購、射程200至300公里的布拉莫斯（BrahMos）超音速反艦導彈。特奧多羅認為兩者將相輔相成，提高菲軍打擊縱深能力和威懾力。菲律賓正於面向南海的呂宋島西海岸，建造首個布拉莫斯導彈基地，他確信菲方需在東部沿海建設，作為空軍和海軍基地。

另外，一艘澳洲軍艦周日停靠在印尼爪哇島外南夢（Banyuwangi），將於周三至周六（13日至16日）參加兩國最大型聯合軍演「烏麥拉演習」（Keris Woomera Exercise），雙方共派出2,000人參加。

美國國務院上周五發表聲明，支持菲律賓頒布《海洋區域法》 ，使菲律賓國內法與聯合國《海洋法公約》 和2016年南海仲裁案裁決相一致。中國外交部發言人林劍周一表示，多年來，美國從服務其地緣政治出發，一直指使挑動菲律賓在南海侵權挑釁，唯恐南海不亂，其險惡用心，世人皆知。美方口口聲聲要求各國遵守《海洋法公約》，但自己卻不加入《公約》，這是典型的虛偽雙標。南海仲裁案本身就違反《公約》，是徹頭徹尾的政治鬧劇，所謂的裁決非法且無效。