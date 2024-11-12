台灣40架F5戰機去年退役　5美國企業洽購

台灣空軍司令部周日（10日）證實，5家美國企業洽購去年退役的40架F5E/F戰機，將根據美國國防部安全援助規範完成第三方轉讓申請，並公開招標。

美國海軍近年曾向瑞士等國回購退役F5，補充飛行時數高及快速損耗的假想敵訓練用機。美國海軍及海軍陸戰隊假想敵部隊均擁有F5，以其刁鑽靈活特性磨練空中纏鬥技術。台灣F5解除戰備時間較遲，服役期間妥善維護保養，因此整體機務狀況良好。台灣F5買家或是近年興起，負責提供假想敵訓練的美國國防部私人承包商。台灣空軍目前仍保留少數RF5E偵察機，待MQ9B無人機交付或F16戰機更換新型偵察吊艙後才退役。

台灣於1960年代中期接收第一代F5A/B，70年代引進改良版F5/E，由航發中心（漢翔公司前身）與美國諾斯諾普格魯曼合作在台組裝生產，首機命名為中正號。台灣曾是全球最大F5E/F用戶，總數達308架，高峰期1980年代共裝備5個聯隊。隨着新戰機引入，F5E/F於1990年代退居二線，供剛下部隊機師銜接訓練，而勇鷹高級教練機服役後宣告F5E/F正式結束使命。