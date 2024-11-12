颱風「天兔」生成吹向菲　首見11月4颱並存

台灣交通部氣象署周二（12日）凌晨發布颱風「天兔」生成的消息，預計將朝菲律賓東方海面移動，也是史上首次11月仍有4颱並存，另還有「銀杏」、「桃芝」和「萬宜」。大陸中央氣象台繼續發布颱風藍色預警，預計「桃芝」將以時速10至15公里向西偏北方向移動，逐漸向廣東西部到海南島東部一帶沿海靠近。

台氣象署表示，依照「天兔」目前路徑來看，最快周四（14日）發布海上颱風警報，周五至周六（15至16日）距離台灣最近，後續路徑仍有不確定性。據氣象署資料，前一次同時有4個颱風並存是在1994年10月，今次則是首次在11月有4颱並存。氣象署統計，「天兔」過去曾出現4次，分別在2001、2007、2013及2018年，當中僅2013年對台灣造成威脅，當年達到強颱風級，雖未登陸，但台灣東南部下豪雨，造成部分地區水浸，道路坍方交通中斷。

大陸中央氣象台預測，受「銀杏」、「桃芝」及冷空氣共同影響，海南島東部和南部沿海、廣東沿海、福建沿海、台灣島西部沿海等周二至周三（13日）將有6至8級，陣風9至10級的大風。另因冷空氣勢弱，華北、黃淮等地多大霧天氣，中央氣象台繼續發布大霧黃色預警。