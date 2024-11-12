中俄舉行戰略安全磋商　達成新共識增進互信

中國外交部周二（12日）發布消息，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅當日在北京與俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古，共同主持中俄第19輪戰略安全磋商，討論共同關心的重大戰略安全問題，達成新的共識，增進戰略互信。雙方一致同意加強協作，維護好中俄關係和兩國發展振興大局，共同促進全球安全穩定。

王毅強調，中俄戰略安全磋商機制要以落實兩國元首共識為根本遵循，就涉及雙方安全和發展利益的戰略性、全局性問題加強協調，不斷提升戰略互信水平，充實戰略協作內涵。他認為國際形勢愈複雜，外部挑戰愈多，雙方愈要堅定團結協作，捍衞共同利益。中方願與俄方一道着眼國際形勢變化，密切溝通協調，加強多邊協作，為維護中俄關係高水平發展勢頭提供有力保障，共同維護全球戰略穩定。

紹伊古表示，俄中關係始終堅持相互尊重、平等相待、互不干涉內政、堅定支持彼此核心利益，兩國全面戰略協作處於史無前例的高水平。他指面對不穩定的世界，中俄保持溝通交流的重要性進一步凸顯。俄方願與中方落實好兩國元首達成的共識，密切雙邊合作，加強在聯合國、上海合作組織、金磚等多邊機制中的配合，推動中俄關係不斷取得新的更大發展。