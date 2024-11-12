歐洲紀念一戰停戰106周年　英揆赴法出席儀式

周一（11日）是第一次世界大戰停戰106周年，歐洲多國舉行紀念活動。英國首相施紀賢當天與法國總統馬克龍，在巴黎一同出席紀念儀式，是相隔80年再有英國首相出席，象徵英法兩國關係友好。英媒報道，施紀賢與馬克龍討論貿易合作，以及美國總統選舉結果的影響。

施紀賢與馬克龍一同向巴黎各個紀念碑獻上花圈，包括法國已故總理克列孟梭、英國已故首相邱吉爾的雕像，和凱旋門下的無名烈士墓，並重新撥燃象徵英烈精神的長明火。英國首相府表示，施紀賢是應馬克龍的個人邀請出席，象徵英法之間緊密且持久的友誼。上一位出席巴黎停戰紀念儀式的是邱吉爾，於1944年應法國戰後首任總統戴高樂邀請出席。

在紀念活動前，施紀賢與馬克龍進行雙邊會談，討論俄烏衝突、歐洲安全以及加薩人道情況。兩人重申英法緊密協調的承諾，支持烏克蘭擊敗俄羅斯侵略的決心毫無動搖。施紀賢同日宣布將動用超過1,000萬英鎊（約9,988萬港元），舉行明年的第二次世界大戰結束80周年紀念活動。