特朗普提名名嘴赫格賽斯任防長　馬斯克領導政府效率部

美國總統當選人特朗普周二（2日）繼續宣布一系列內閣人選，提名電視新聞節目主持人赫格賽斯（Pete Hegseth）為下任國防部長，掌管五角大樓領導130萬名現役軍人。儘管是從美軍退役，赫格賽斯缺乏其他國防經驗，令人擔心他能否勝任。其他值得關注的任命包括由富商馬斯克、拉馬斯瓦米聯手領導新設的政府效率部（Department of Government Efficiency）。

特朗普在聲明中盛讚赫格賽斯強悍、聰明，是美國優先的忠實信徒，在他掌舵下美軍將再創輝煌，美國永不退縮。赫格賽斯生於明尼蘇達州，普林斯頓大學畢業，擁有哈佛肯尼迪學院的公共政策碩士學位。他在2014年開始擔任電視新聞節目主持人，但最為人所知是在2019年，為涉及在伊拉克犯下嚴重戰爭罪行的海豹突擊隊軍士長加拉格爾（Edward Gallagher）辯護。加拉格爾最終獲判無罪，特朗普推翻對加拉格爾降職的懲罰性命令，並把時任海軍部長革職。

赫格賽斯今年6月出版暢銷書《戰士的戰爭》，書中炮轟美國的精英就像濫藥商人。特朗普在聲明中形容該書揭露左翼背叛美國的戰士，以及如何讓美軍回歸到用人唯才、具殺傷力、問責和卓越。新聞機構則讚揚，赫格賽斯關於軍事方面的見解和分析深深引起觀眾共鳴，令電視節目取得巨大成功。赫格賽斯上周出席清談節目時，大談中國正打造軍隊來擊敗美國，更聲稱解放軍只需15枚高超音速導彈，花20分鐘就能擊沉美國10艘航母，引起中國網民關注。

特朗普另公布，馬斯克和拉馬斯瓦米將為其政府拆解官僚架構、削減過多規範、削減浪費開支以及重組聯邦機構鋪路，形容政府效率部如二戰時研發出核武的「曼哈頓計劃」，並列明兩人的工作將於2026年7月4日前結束，作為當天美國《獨立宣言》簽署250周年送給國家的禮物。擁有社交平台X的馬斯克在今屆選舉大力支持特朗普，政府效率部的縮寫「DOGE」正與馬斯克推廣的加密貨幣「狗狗幣」（Dogecoin）脗合。拉馬斯瓦米是製藥公司始創人，曾爭取今屆共和黨總統候選人提名，退選後支持特朗普。