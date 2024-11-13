以未充分改善加薩人道狀況　美無意減軍事支援

美國政府上月要求以色列改善加薩人道狀況，否則美方將縮減軍事支援，期限周二（12日）屆滿。國際救援組織當天發表聯合評估，認為以方未滿足美國要求。但美國國務院同日強調，目前未認定以色列人違反美國援助法律，但認同以方人道援助需要繼續加強。

美國要求的改善加薩人道狀況措施，包括每天允許至少350個貨櫃的貨物進入加薩，允許沿海難民營的居民在冬季來臨前遷入內陸，確保援助團體能夠進入加薩北部等。挪威難民理事會、樂施會、救助兒童會等8個國際救援組織的報告認為，在美國19項要求當中，以色列僅部分遵守其中4項，其餘15項未能遵守。報告更指摘，以方採取的行動實際上使當加薩人道情況急劇惡化。

美國國務院發言人帕特爾（Vedant Patel）周二指出，以色列必須保持和加強目前在加薩人道狀況的進展，但美國未做出以色列人違反美國法律的評估。他強調美國不會對以色列袖手旁觀，但認為以方已採取的措施尚未對加薩人道狀況產生足夠顯著變化。美方希望看到整個狀況改善，認為其中一些措施將使之繼續進步。