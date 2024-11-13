處理教會性侵醜聞不當　坎特伯雷大主教辭職

英國英格蘭聖公會最高神職人員、68歲的坎特伯雷大主教韋爾比（Justin Welby）周二（12日）宣布辭職，為未能妥善處理教會性醜聞而承擔個人和機構責任，成為史上首位因教會性醜聞辭職的英格蘭聖公會大主教。英國首相施紀賢發言人表示，尊重韋爾比的決定。

聖公會上周四（7日）發表獨立內部調查「梅金報告」（Makin Report）認定，長年義務為聖公會舉辦夏令營的大律師史密斯（John Smyth）於1970年代起超過40年間，多次毆打、性侵超過100名男童及少年，地點橫跨英國及非洲。有受害者遭受約800次藤條毆打，然後被史密斯親吻頸和背部。史密斯於1984年移居津巴布韋，2018年在南非開普敦逝世，終年75歲。

報告指出，聖公會最高層早至2013年得悉史密斯的性侵指控，韋爾比同年獲任坎特伯雷大主教，也因而知情。若聖公會當時向警方報案，史密斯將可在死前被繩之於法。儘管韋爾比曾聲稱自己在2013年前對有關指控「毫不知情或懷疑」，但報告指摘他未盡個人和道德責任確保妥善調查。