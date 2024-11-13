稱特朗普「重刑犯」　台媒堅稱無問題

台灣文化部「國際影音串流平台計劃」設立的影音串流平台TaiwanPlus，日前將美國當選總統特朗普稱為「被定罪的重刑犯」，引發外界廣泛批評。TaiwanPlus周二（12日）發聲明指，相關描述詞為全球公共媒體所普遍使用，並無問題。

TaiwanPlus表示，有關美國總統選舉期間的報道是依循公視製播準則處理，並參考全球公共媒體的做法，包括英國、加拿大、澳洲及美國公共媒體皆於報道中稱呼特朗普是「被定罪的重刑犯」。經初步檢討，TaiwanPlus認為可以使用相關描述詞在報道中，但不應使用在不妥當的敍述脈絡，例如簡化美國總統選舉為女性及重罪犯之間的選擇。

台媒報道指，TaiwanPlus是由台灣政府斥資58億新台幣（約14億港元）建立，針對外國人投放英文內容宣傳台灣。但多年過去，下載人數僅5萬人，且多為台灣使用者，平均每次下載成本超過10萬台幣（約2.4萬港元）。有網民指出，58億新台幣的投入即等於每天都花將近400萬新台幣（約96萬港元），這些錢每天用來買流量讚數，都遠遠不可能只有5萬，意味這其中很可能存在弊案。