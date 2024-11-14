眾議院在野黨勢力大增　佔12委員長職位

日本傳媒周四（14日）報道，眾議院周三（13日）正式確認委員長和審查會長人事。總計27個職位中，在野黨佔12個。原為自民黨獨大的國會格局有變，年內的2024年度補充預算案審議，或成為檢驗朝野攻防的試金石。

除預算案審議外，預算委員會還是圍繞內政外交全體事務展開討論的平台。據眾院事務局透露，這是繼1994年山口鶴男（社會黨）之後再次由在野黨獲得委員長職位。當時的羽田內閣由於社會黨脫離聯合執政，執政黨淪為少數派。

立憲民主黨前國會對策委員長安住淳當選預算委員長；立民黨的前黨首枝野幸男和前防衞副大臣渡邊周互選為憲法審查會長、政治改革特別委員長。安住當選預算委員長後受訪時，就模棱兩可的政府答辯判斷稱「關鍵是國民是否接受」。他表示，希望改變為力圖在國會修改預算案和法案的政治習慣。預計首相石破茂出席的集中審計將增多。

枝野擔任憲法審查會長，加上對修憲態度積極的修憲勢力議席數未能達到由國會提議修憲所需的額定議席數三分之二，首相石破茂將不得不調整戰略。鑑於自民黨派系收回扣事件再次修改《政治資金規正法》的政治改革特別委員會也由立民黨掌握主導權。