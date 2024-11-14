傳被哥國毒販掠3.2噸黃金　紫金礦業：盜採確實存在

美國《華爾街日報》周三（13日）報道，中國紫金礦業在哥倫比亞遭販毒黑幫奪取大量礦道，大量非法礦工挖金，據報有價值達2億美元（約15.6億港元）、重達3.2噸的黃金被掠奪。紫金礦業周四（14日）回應指，盜採確實存在，但礦的核心區還是在自己手中，任務不受影響。

報道指，紫金礦業於2019年以約70億元人民幣（約75億港元），取得拉丁美洲最大的金礦之一、位於哥倫比亞安蒂奇省的武里蒂卡金礦的權益。惟該礦被紫金收購後，多次遇襲。早前當地一個販毒集團奪取了武里蒂卡金礦價值數億美元、綿延30英里的礦道，並派出逾2,000名非法礦工掠奪開採。據悉，武里蒂卡金礦去年有兩名安保人員遇害，另有數人受傷。報道引述紫金礦業一名安保官員表示，「我們正在輸掉這場與非法採礦的戰爭」。

紫金相關負責人周四表示，盜採確實存在，在2020年紫金礦業進入該礦山前就已經存在，公司也不清楚非法開採的實際數量，也不知道網上流傳的3噸黃金是從哪來。負責人指，前一屆哥倫比亞政府打擊非法開採的力度較大，而現任執政者對非法開采的態度較為「曖昧」。就非法開採對公司的業績影響，負責人表示近兩年哥倫比亞礦山產量持續增長，盜採對公司業績影響較小，並強調公司在哥倫比亞礦的核心區還是在自己手中，指去年採了8噸多，今年到現在也完成了任務，不受影響。