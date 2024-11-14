用無人機偷拍美軍航母 華在韓3留學生被立案

3名中國留學生今年6月底涉嫌利用無人機，拍攝停靠釜山港的美國海軍核動力航母羅斯福號。南韓釜山警察廳周四（14日）表示，警方以涉嫌違反《軍事基地及軍事設施保護法》為由對3名中國人予以不拘留立案處理。

3人年齡介於30至49歲之間，在釜山一國立大學攻讀碩士和博士課程，因去年6月25日使用無人機非法拍攝停靠在釜山海軍作戰司令部的羅斯福號核動力航母而被捕。警方對涉案人的手機和手提電腦進行取證後發現，除了拍攝航母之外，3人早在2022年9月起赴釜山作戰基地附近野山進行考察，並拍攝了500多張涉軍事設施的照片，包括駛入釜山海軍作戰司令部的航母和潛艇等。

警方正在就照片具體用途、涉案人員手機通訊錄，以及是否牽涉中國公安部門等開展調查。據涉案人員的陳述，他們在散步途中出於好奇取出無人機航拍。但事實證明，他們是有組織地拍攝軍事設施。警方已對涉案人員採取禁止出境措施，並將基於取證結果調查具體犯罪原委等。釜山警察廳相關人士表示，由於該案直接牽涉到國安和間諜問題，具體調查進展不宜公開。