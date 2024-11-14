研究揭最古老輪子　或為輪狀紡錘工具

輪子是人類技術的一項重大發明，為生活提供大量便利。以色列耶路撒冷希伯萊大學科學家團隊一項新研究發現，該國北部一個小鎮考古遺址出土的一批圓孔鵝卵石，可能是目前已知最早的輪子使用證據，較目前學界認為輪子最早出現時間提早6,000年。研究論文周三（13日）已被發表於國際學術期刊《Plos One》上。

學界目前認為，最早的輪子可追溯到公元前4,000年左右的美索不達米亞（現伊拉克），當時輪子被應用於製作陶器，至大約500年後的青銅時代，才發現首個用於車輛的輪子證據。

以色列古石器時代遺址出土的100多個穿孔圓形鵝卵石主要為石灰石，其歷史可追溯至1.2萬年前。研究團隊認為，它們很可能被用作紡錘螺紋，即附於紡錘棒上的圓形且有重量的物體，能夠有效地收集羊毛等纖維，再將之紡織成紗線。

研究團隊通過製作該批鵝卵石的複製品，紡製出亞麻布，成功驗證論點，反映人類早期已會旋轉使用輪狀工具。研究論文作者之一格羅斯曼（Leore Grosman）表示，該批鵝卵石是首個有形式且具備實際功能的輪子，或許更為未來基於輪子而發明出的陶輪及車輪等物件鋪平道路。