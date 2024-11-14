特朗普團隊擬清洗國防部　參聯會主席或革職

美國總統當選人特朗普密鑼緊鼓組閣之際，有傳特朗普過渡團隊密謀在國防部發起前所未有的大清洗，革職對象包括參謀長聯席會議主席布朗。

英媒周三（13日）引述知情者稱，特朗普過渡團隊的國防部人事變動計劃仍處於初步階段，可能會發生變化。目前暫未清楚特朗普會否支持計劃，但他競選期間曾揚言要把「覺醒」將領及阿富汗撤軍負責人撤職。前參謀長聯席會議主席米利曾批評特朗普是徹頭徹尾的法西斯主義者。與米利有關係的軍官將成為清洗對象，獲他提拔及任命的人將一個不留。

獲特朗普提名國防部長的霍士新聞名咀海格塞斯，曾主張大刀闊斧改革國防部領導層。他質疑布朗憑黑人身分，才得以出掌參謀長聯席會議。除了布朗外，參謀長聯席會議副主席格雷迪亦會一併清理。有現任及前任美國官員認為，國防部在烏克蘭和中東戰爭肆虐的全球動盪之際重大改組是不必要及具有破壞性。

惟消息人士表示，特朗普陣營認為由於官僚主義過度干預，需要縮減參謀長聯席會議規模，相信美軍能承受人手削減規模。消息人士又指，美國二戰期間迅速任命只有30多歲或有能者為將領，最終贏得了戰爭，特朗普團隊拒絕評論報道。參謀長聯席會議由美國陸軍、空軍參謀長；海軍、太空軍作戰部長；海軍陸戰隊司令，以及國民警衞局局長組成。