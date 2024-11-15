戴琪APEC會議期間晤台官員　布林肯重申台海和平重要

美國貿易代表辦公室（14日）表示，貿易代表戴琪在秘魯利馬舉行的亞太經合組織（APEC）會議期間，與台灣行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮舉行會談。戴琪提到美台經貿關係的重要性，也討論了美台21世紀貿易倡議。美國國務卿布林肯同日與日本外相岩屋毅會談，重申美日同盟攸關印太地區安全與繁榮，以及維護台海和平穩定的重要性，強調反對區內水域單方面改變現狀的行為。

美國貿易代表辦公室發新聞稿稱，戴琪與楊珍妮的會談於周三（13日）舉行，內容除涉及美台經貿合作外，又提到雙方在APEC論壇和其他多邊組織，例如世界貿易組織的合作。美台去年6月簽署美台21世紀貿易倡議首批協定，涵蓋關務管理及貿易便捷化、良好法制作業、服務業境內規章、反貪腐及中小企業等議題。第二階段談判涉及農業、環境、勞工等議題，目前仍在協商中。

據美國國務院周四發布的新聞稿，布林肯與岩屋毅會談時指出，美日同盟已發展成為真正的全球夥伴關係。兩人譴責北韓上月31日發射洲際導彈、派兵前往俄羅斯的軍事升級行動。兩人強調持續建立美日韓三邊合作機制的重要性，並透過七大工業國集團、四方安全對話及美日菲三邊合作等平台，推動印太地區及全球的和平、繁榮與安全。

外界關注秘魯立場親大陸，在今年APEC會議恐出現打壓台灣的情況。台媒周四報道，在秘魯主辦單位寄給媒體的官方信件中，以「China Taipei」（中國台北）稱呼台灣。台方回應指，秘魯主辦方表示事件為誤植，已及時改正。另有台灣安全官員透露，利馬機場原設置台灣廣告，但因大陸施壓一周後撤除，街頭電子廣告則「有施壓沒成功」。報道又指，秘魯單方面提名大陸主辦2026年APEC年會，引發外界關注台灣未來是否還能順利參加。