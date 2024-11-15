以續襲黎巴嫩　傳擬明年停火賀特朗普就職

以色列周四（14日）繼續從黎巴嫩、加薩和敍利亞三個戰線加強攻擊，為與黎巴嫩真主黨的停火談判爭取籌碼。以色列能源部長科恩公開證實，停火談判已進入關鍵階段。匿名以方官員更透露，總理內塔尼亞胡希望在明年1月與真主黨達成停火，作為祝賀美國總統當選人特朗普的就職禮物。

以色列國防軍周四公布，過去48小時內打擊黎巴嫩首都貝魯特南郊約30個目標，以瓦解和削弱真主黨。敍利亞國營傳媒報道，首都大馬士革郊區兩棟住宅大樓周四亦遭空襲，造成10多人死亡，其中一幢大樓位於梅澤赫，過往是真主黨和伊朗革命衞隊指揮官下榻之處。以軍周四也在加薩地帶北部賈巴利亞，與哈馬斯武裝分子交火。

科恩周四向英媒表明，與真主黨結束戰鬥的安排正在接近，並堅持以色列必須保留在黎巴嫩境內行動的自由，以應對一旦任何協議條款遭到違反。他強調，對於在以色列附近領土建立據點的企圖，以方將不會像過去一樣寬容。黎巴嫩高級官員周三（13日）則稱，真主黨已準備好把部隊撤離以黎邊境，但拒絕以色列越境行動的要求。

美國傳媒周四引述知情以色列官員透露，內塔尼亞胡親信本周知會特朗普和其女婿庫什納，表明以方正急於推動黎巴嫩停火，目的是讓特朗普早日在外交政策上獲勝。官員又披露，停火計劃中黎巴嫩軍方將在美國和英國監督下，在首60天內控制以黎邊界區，以色列要求俄羅斯阻止真主黨經由敍利亞陸路獲得武器，以俄官員已互訪討論。