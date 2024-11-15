特朗普提名3代表律師當官　前眾議員掌退伍軍人事務

美國總統當選人特朗普周四（14日）繼續提名內閣官員，包括前喬治亞州眾議員柯林斯（Doug Collins）出任退伍軍人事務部長等。特朗普又預告，周五（15日）會提名北達科他州州長布爾古姆擔任內政部長。

柯林斯周四誓言，要簡化和削減退伍軍人事務部的官僚制度，根除貪污腐敗，確保每一位退伍軍人都能獲得應得的福利。他在2013年至2021間擔任國會議員時，旗幟鮮明地支持特朗普，他是美國空軍後備司令部的牧師，早年曾到伊拉克服役。特朗普同日另在海湖莊園活動上預告將提名布爾古姆，布爾古姆是富商兼美國科技公司微軟前總裁，今屆共和黨總統初選曾短暫與特朗普競爭，但後來退選並支持對方。

特朗普也提名一系列法律官員，其中幫助特朗普贏得最高法院總統豁免權案的律師索爾（Dean John Sauer）獲提名出任副檢察長；前美國證券交易委員會主席克萊頓（Jay Clayton）將出任紐約南區聯邦檢察官；特朗普在艷星掩口費案的代表律師布蘭奇（Todd Blanche）將出任司法部副部長；與布蘭奇在掩口費案共事的律師博夫（Emil Bove）將出任司法部副部長首席助理。