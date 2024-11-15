美國將每周軍援烏克蘭　用盡剩餘資金

美國國防部副發言人辛格周四（14日）表示，將每周公布對烏克蘭安全援助方案，確保71億美元（約554億港元）總統提取權剩餘資金，能在總統拜登明年1月卸任前充分利用。

辛格指出，現時距離拜登任期屆滿不足70天，每周軍援烏克蘭是確保總統提取權剩餘資金在拜登離任前分配完畢。作為拜登承諾一部分，美國會繼續向烏克蘭運送武器，美國國防部會履行每周發送軍援責任。辛格又指，軍援烏克蘭不會影響美軍戰備，會繼續補充武器庫存。她強調，總統提取權及烏克蘭安全援助倡議（USAI）兩大軍援途徑將一直有效，直至拜登任期結束。美國國防部發言人賴德日前稱，烏克蘭安全援助倡議仍有22億美元（約172億港元）資金可用。

自美國眾議院4月通過法案補充援助烏克蘭資金以來，迄今已12次行使總統提取權調撥軍事物資援助烏克蘭。自2021年8月以來，美國國防部已55次根據總統提取權軍援烏克蘭。總統提取權是一種特別權力，可繞過國會審核批准，允許快速運送國防部庫存國防物品及服務，以應對難以預見的緊急情況，是美國在「危機局勢」中使用的特殊外交政策工具之一，援助可在獲批後幾天甚至幾小時內開始抵達。