專家料特朗普上台後數月內　台提大規模軍購

近日傳出台灣正考慮向美國採購更多愛國者防空導彈系統、神盾驅逐艦、F35隱形戰機等一系列大型武器，以向美國總統當選人特朗普展現對抗大陸的決心，台灣政府回應稱尚未提出具體採購清單。但有專家指出，台灣極可能在特朗普上任後數月內，向美方表達大規模軍購的意願。台安全官員強調，台美對強化威懾深具共識。

美國諮詢公司亞洲集團負責人、退役空軍上校米克斯（Trey Meeks）接受美媒訪問，認為台灣政府很可能在特朗普明年上台後數月內展現採購大規模軍備的意願，包括一些台灣早就想要卻被壓抑許久、為原有老舊重要軍備升級的載台，如MH60R反潛直升機、E2D反導彈鷹眼預警機等。他預料，對更多傳統海軍能力、能量及戰機的增加需求，也將抵銷每日脅迫與被封鎖的可能。他又指，特朗普的中間人評估認為，台灣正和以色列一樣面對生存威脅，但台防衞預算在本地生產總值（GDP）只佔2.45%，僅以色列4.8%的約一半，必須展現更認真看待的態度，顯著增至3%甚至5%。

台灣一名安全高層官員表示，台灣高度重視自我防衞，在過去8年間防衞預算增幅逾80%，未來也會持續強化美台合作及協調機制，建構更強韌防衞。

另外，針對台灣的總統賴清德可能會在近日出訪，並中途過境美國夏威夷和關島，大陸外交部發言人林劍周五（15日）重申，一貫堅決反對美方安排這種過境，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不允許賴清德過境，不向台獨勢力發出任何錯誤信號，以實際行動維護中美關係和台海和平穩定。