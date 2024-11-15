歷時一年　俄模擬載人登月實驗結束

俄羅斯正推進載人登陸月球計劃，爭取成為繼美國後第二個載人登月的國家。俄羅斯科學院生物醫學問題研究所周四（14日）宣布，密閉空間模擬實驗「天狼星23」在莫斯科結束。6名乘組人員在模擬近月軌道站和月球表面工作環境中度過了366天。

「天狼星23」實驗於2023年11月14日啟動，來自俄羅斯的5名研究人員和一名白羅斯研究人員作為志願者參與。研究人員對近地軌道外飛行條件進行模擬，包括長時間與外部世界隔離、離開熟悉環境、通訊和資源受限等。與此同時創造盡可能接近太空人複雜專業活動的條件，包括艙外活動、大量體力活動和夜間工作等。

實驗期間，6名志願者進行70多項科學研究，包括3項測試人類與人形機械人協作實驗，模擬繞月飛行尋找着陸點、5次出艙行走月球表面，以及4次模擬對接貨運飛船等。俄科學院生物醫學問題研究所指，所獲得的實驗數據將有可能確定，使身體適應長途太空飛行條件的個體策略，及科學制訂克服長期封閉環境帶來負面影響的方法。

天狼星密閉空間國際實驗項目包括一系列模擬太空飛行實驗研究，首次實驗「天狼星17」在2017年11月7日至24日進行，之後相繼在2019年3月19日至7月17日進行「天狼星19」，2021年11月4日至2022年7月3日進行「天狼星21」實驗。今次「天狼星23」是天狼星項目的第四階段。