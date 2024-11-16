紹爾茨與俄烏領袖通話　籲普京結束戰爭

德國總理紹爾茨周五（15日）先後與烏克蘭總統澤連斯基和俄羅斯總統普京對話，紹爾茨呼籲普京撤軍以結束俄烏戰爭，並稱俄羅斯必須願意與烏克蘭談判。紹爾茨與普京通話一小時，這是兩人自2022年12月以來首次直接接觸。

紹爾茨的發言人在聲明中指，紹爾茨先與澤連斯基對話，接着與普京通話，之後將再次與澤連斯基交談。據指，紹爾茨在與普京通話時，譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，並呼籲普京撤軍，結束這場戰爭。紹爾茨在通話時告訴普京，俄羅斯必須願意與烏克蘭進行談判，以實現公正且持久的和平。

俄羅斯克里姆林宮指，普京應邀與紹爾茨通話。普京在通話中指出，俄方從未拒絕並始終對恢復俄烏談判持開放態度。可能達成的協議應考慮俄羅斯的安全利益，從新的領土現實出發，最重要的是解決衝突的根源。發言人佩斯科夫指，兩位領導人進行了詳細和坦率的討論，雙方有深刻分歧，但對話本身非常積極。

烏克蘭外交部回應紹爾茨與普京通話時表示，與普京通話，對實現公正和平並無額外價值，又說要推動普京走向和平，需要強大的行動，而不是通電話。