【東方日報世界視線】默茨覬覦德總理　面對中美挑戰大

德國政府最新消息，是執政社會民主黨的總理紹爾茨和主要反對黨達成共識，將大選由原定明年9月底提前至2月23日舉行。如今最磨拳擦掌、雄心萬丈的，當然是基督教聯盟黨（基民盟/基社盟）黨魁默茨（Friedrich Merz），因為他領導的聯盟黨在最新的民意調查中是第一大黨。

根據民調機構INSA於11月8日至11日進行、訪問了3,000人的調查結果，聯盟黨的支持度達32.5%；第二位是右翼民粹主義「另類選擇黨」，支持度是19.5%，可望衝破20%大關；社會民主黨是第三大黨，支持度是15.5%；綠黨是11.5%；莎拉‧瓦根克內希特聯盟是7%；自由民主黨則只有5%，倘若低於5%就有可能出局。由於所有黨派都不會與另類選擇黨組織聯合政府，最大機會是基督教聯盟黨與社會民主黨組成聯盟，過去兩黨便有長期這樣的政治合作。

不過，聯盟黨黨魁默茨是一個具爭議性的人物，他是財經界重量級人物，曾任多個大集團的董事，2016至2020年擔任美國投資管理公司貝萊德（BlackRock）德國分部主席，說明他有親美國及親美國國際金融集團的立場。默茨曾與德國前總理默克爾競逐黨魁，這明顯是默茨親美反共與默克爾親歐盟融中俄的路線鬥爭。上次聯盟黨在全國選舉中落敗，默茨辭去了一大堆大企業的管理及董事職務，以避嫌牽涉國際金融商貿界利益，才成功當選黨魁。

默茨一直表現強烈的反共立場，揚言自己政治保守但經濟自由，即支持新自由主義的價值觀，他帶領下的聯盟黨明顯支持北約及贊成全力援烏。默茨之前曾批評總理紹爾茨拒絕向烏克蘭提供金牛座巡航導彈的立場，然而如今執政聯盟解體，他便改口，認為向烏國提供金牛座巡航導彈，是應該有所保留。此外，由於特朗普再度當選美國總統，默茨強調要努力團結歐盟，目的其實是在特朗普撒手不管下，歐盟要加強對抗俄羅斯。

聯盟黨倘若在明年的大選中獲勝，默茨接任總理，他將會面對他在意識形態上難以接受的特朗普及中國的挑戰，如何應對特朗普要對歐洲貨品加徵關稅，以及對中國進行「去風險化」，考驗默茨的政治智慧。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻