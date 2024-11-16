美日韓領袖會晤　重申在印太地區安保加強合作

美國總統拜登、日本首相石破茂以及南韓總統尹錫悅周五（15日）在秘魯舉行會談。會後聲明重申三國在印太地區繁榮和安全等議題上保持團結，加強在國防、經濟和供應鏈等方面的合作，維持自由以及基於規則的國際秩序，並宣布成立三方秘書處，負責協調和落實共同承諾。

拜登提到俄羅斯與北韓加強軍事合作，形容是危險及破壞穩定，並讚揚美日韓三國合作應對。拜登重申對日本和南韓的防衞承諾，以及強化美日及美韓同盟下的威懾合作。石破茂表示安保環境極嚴峻，為了印太地區繁榮及發展，美日同盟、美韓同盟及相關戰略合作極其重要。

會後聲明指，三國領袖強烈譴責北韓派兵協助俄羅斯對烏克蘭作戰，強調朝鮮半島無核化，以及印太地區和平穩定的重要性，反對單方面改變印太地區水域的現狀，包括南海，並強調台海是印太安全繁榮不可或缺的要素。

白宮國家安全顧問沙文利早前指，三國領導人將會討論北韓派遣士兵到俄羅斯，確保三國協調一致行動。沙利文預期在特朗普再度入主白宮後，美日韓將會保持合作，強調是獲得美國民主共和兩黨支持。