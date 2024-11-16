台APEC領袖代表晤布林肯　邀拜登將來訪台

台杉投資管理顧問公司董事長林信義代表賴清德，出席在秘魯舉行的亞太經濟合作組織（APEC）會議。美國國務卿布林肯周五（15日）表示，周四（14日）和林信義在會議場邊舉行會談，討論了經濟合作和促進印太地區開放和平的議題。林信義周五與美國總統拜登會面，邀對方訪台。

美媒指，布林肯和林信義的會談持續約20分鐘，布林肯的官方日程事前未公布。他在社交平台發布和林信義見面的消息，以及二人握手的照片。布林肯表示，二人討論了雙方日益增長的經濟關係，以及共同對促進開放、充滿活力以及和平印太地區的承諾。美國助理國務卿康達亦有與會，周四透露雙方談及重要的經濟合作。

台灣外事部門證實，林信義與布林肯於周四下午進行會談，就台美雙方在各層面夥伴關係的持續強化交換意見。會談也針對如何確保區域的和平穩定，共同促進區域及台灣友邦繁榮與發展等議題交流意見，整體氣氛熱絡。該部門又指，林信義周五與拜登在領袖與貴賓非正式對話期間晤談，交流美台議題，並邀請對方在不久的將來訪台，加拿大總理杜魯多也在一旁聆聽。