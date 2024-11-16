馬斯克疑與普京定期聯絡　參議員促查SpaceX合約

美媒早前報道稱，未來將領導美國政府效率部的富豪馬斯克，前年底開始一直與俄羅斯總統普京保持定期聯繫，對方要求他為北京不在台灣啟動星鏈衞星網絡服務。兩名民主黨參議員周五（15日）要求拜登政府，調查馬斯克參與美國政府的合約項目。

參議員沙欣（Jeanne Shaheen）和參議院軍事委員會主席里德（Jack Reed）致函國防部和司法部，要求審查太空探索科技公司（SpaceX）參與的政府項目，因為SpaceX行政總裁馬斯克和普京接觸頻繁。二人擔心，向與俄羅斯有聯絡的人授予安全許可，可能構成國家安全風險。信中指出，馬斯克是數十億美元美國政府資金的受益者，卻與俄羅斯關係匪淺，因此嚴重質疑他作為政府承包商以及對其背景調查的可靠性。二人另單獨致函空軍部長肯德爾，擔憂太空軍對SpaceX的依賴也可能影響國家安全。

另有報道指，馬斯克和富商拉馬斯瓦米聯手領導的效率小組將在下周二（19日）啟動，任務是提出大幅削減聯邦政府人力、法規和開支的建議。二人周四（14日）在社交平台X開設相關帳號，呼籲願為削減成本，每周埋頭工作超過80小時的超高智商「小政府革命者」提交履歷。