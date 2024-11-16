防長人選曾涉性侵　特朗普團隊力撐

美國國防部長獲提名人海格塞斯被揭發早前捲入涉嫌性侵女性醜聞，案發地加州蒙特雷市政府周四（14日）證實曾就案件啟動調查，但未作出指控。總統當選人特朗普的發言人周五（15日）強調，團隊期待他的提名獲確認。但消息指，過渡團隊實際上對指控感到驚訝，擔心海格塞斯會有更多負面消息傳出。

蒙特雷市政府周四發表聲明，簡短確認一宗涉嫌性侵案發生於2017年10月7日午夜前至翌日上午7時之間，位於當地一間酒店。報案人於事發4天後報案，其右側大腿挫傷，事件不涉及武器或財產，調查對象為海格塞斯，但市政府拒絕公開完整報告和進一步評論。公開資料顯示，海格塞斯當天在同一間酒店，出席加州共和黨婦女聯合會會議。知情人士透露，報案人的朋友近日得悉海格塞斯獲得防長提名後，向特朗普過渡團隊披露事件，並指海格塞斯和報案人已簽署保密協議。

由於未安排外部公司審查海格塞斯，特朗普提名他前對事件不知情。白宮幕僚長獲提名人懷爾斯等特朗普過渡團隊成員周四與海格塞斯討論有關指控，對方聲稱調查與雙方同意的性行為有關。海格塞斯的代表律師周五強調，蒙特雷市政府聲明證明，針對海格塞斯的指控經過全面調查而且不實，沒有任何其他事需要保密。特朗普發言人史蒂文‧張強調，特朗普正提名高質素且極其合格的內閣人選，海格塞斯堅決否認任何指控，也未受指控。