中國將擔任亞太經合組織　2026年東道主

中國國家主席習近平上周六（16日）在秘魯舉行的亞太經合組織第31次領導人非正式會議上宣布，中國將擔任亞太經合組織（APEC）2026年東道主，期待同各方一道深化亞太合作，造福亞太人民。

習近平指，當前世界百年變局加速演進，世界經濟增長乏力，世界開放指數不斷下滑，亞太合作也面臨地緣政治、單邊主義和保護主義上升等挑戰。站在歷史的十字路口，亞太各國肩負更大責任。他建議構建開放融通的亞太合作格局，堅持多邊主義和開放型經濟大方向，著力推動區域經濟一體化與互聯互通，拆除割裂貿易、投資、技術、服務流通的高牆。中國堅持以開放促改革，主動對接國際高標準經貿規則，積極擴大自主開放，將推動電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放。

習近平又提出營造開放、公平、公正、非歧視的創新生態，推動亞太地區實現生產力躍升，並要用好亞太經合組織平台，加強經濟技術合作，加大對發展中經濟體和弱勢群體的支持，共同做大並分好經濟發展“蛋糕”，讓更多經濟體、更多民眾共享發展成果。